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El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 7 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 37% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un respiro a los habitantes de La Algaba.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 17°C. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en los espacios públicos o en sus hogares.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento refrescante. Es un día propicio para salir, socializar y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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