El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Alcalá la Real se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C por la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando hasta un 83% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se espera que el viento sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar rachas fuertes en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 40% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las posibilidades de lluvia se mantendrán escasas, con un pronóstico de precipitación que indica que no se esperan acumulaciones significativas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00, aunque se espera que cualquier tormenta que se produzca sea de corta duración y con lluvias ligeras.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible aparición de tormentas. Los ciudadanos de Alcalá la Real deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones pueden volverse más inestables.

En resumen, el día se presentará con un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de tormentas por la tarde. Las temperaturas agradables y el viento moderado harán que sea un día interesante para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.