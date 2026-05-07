El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más agradable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.