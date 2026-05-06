El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado y con temperaturas agradables este 6 de mayo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados son ideales para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En resumen, el 6 de mayo se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, será una jornada ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.