El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Utrera se presentará con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mantendrá un predominio de nubes altas, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día soleado y cálido, sin la preocupación de lluvias inesperadas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, llegando a un 25% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con una velocidad que oscilará entre los 13 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más altas, especialmente en las zonas al aire libre.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 18:00 y las 21:00 horas, donde se registrarán rachas de hasta 37 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que planeen actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ya sea paseando por el parque, disfrutando de una comida al aire libre o participando en actividades comunitarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.