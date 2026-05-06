El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con días anteriores. La temperatura oscilará entre los 8 y los 21 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 04:00 horas y llegando a los 20 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 19 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable durante el día, comenzando en un 37% a medianoche y aumentando hasta un 75% a las 08:00 horas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 21% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará a dirección norte y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 11 km/h en las horas centrales del día. Esto podría aportar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas, hará que el tiempo sea más agradable.

No se anticipa precipitación en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Úbeda.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de la temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.