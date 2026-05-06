El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 6 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura adicional al caer la tarde.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.
El ocaso se producirá a las 21:18, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la noche se presente con un cielo despejado, lo que permitirá observar las estrellas. La temperatura durante la noche se mantendrá en torno a los 18 grados, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.
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