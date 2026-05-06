El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se eleven gradualmente. Para la tarde, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 31%, lo que proporcionará una sensación de calor moderada.

En cuanto a las condiciones de viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en momentos puntuales, a pesar del aumento de la temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:18. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.