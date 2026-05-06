El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 22% por la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 23 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 20 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque no se espera que haya un ocaso espectacular debido a la falta de claridad en el cielo.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la tranquilidad que ofrece la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.