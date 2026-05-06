El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 13 grados , con un ligero descenso en las primeras horas que se estabiliza a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 27% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, ideal para disfrutar de la primavera en esta hermosa localidad andaluza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipa que afecten la visibilidad ni la calidad del aire. El ocaso se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar al final del día.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.