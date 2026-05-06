El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 03:00 y 11 grados a las 09:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 49% a las 02:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 34% a las 13:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.
A partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a subir de manera más notable, alcanzando los 16 grados a las 11:00 y 17 grados a las 12:00. El pico de temperatura se registrará entre las 15:00 y las 17:00 horas, donde se espera que el termómetro marque entre 21 y 22 grados . Esta subida de temperatura, combinada con un cielo mayormente despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A las 21:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 8 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante al calor del día.
No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:15 horas. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la primavera en Pozoblanco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.
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