El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en la primera parte de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% al amanecer y disminuyendo a medida que el sol se eleva, alcanzando niveles más cómodos en torno al 54% durante las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero sin llegar a niveles que generen incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 20 km/h en momentos puntuales, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de toda la jornada. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares, ya que el tiempo será mayormente estable y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:16. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será ideal para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.