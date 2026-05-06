El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 25 grados en la tarde, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 12 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente, alcanzando los 20 grados a las 11:00 y culminando en 25 grados a las 15:00. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 45% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.