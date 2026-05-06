El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas han estado presentes, y aunque en las primeras horas se observarán momentos de poco nuboso, la tendencia será hacia un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 14 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas podrían llegar a los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para las actividades agrícolas y recreativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:14, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el cielo.

En resumen, el día en Osuna se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día activo y placentero en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.