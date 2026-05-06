El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A lo largo del día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 24 grados .

La temperatura comenzará a descender en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde, alrededor de las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 68% por la mañana y descenderá hasta un 26% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, manteniéndose en torno a los 11 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 21:00. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. El ocaso se producirá a las 21:15, marcando el final de un día tranquilo y agradable en Morón de la Frontera. En resumen, se espera un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.