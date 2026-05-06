El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa en la mañana es alta, alcanzando un 66% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 87% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 54% a las 10:00 horas y bajando aún más a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol en los espacios públicos.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 20:00 horas y bajando a 7 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:13 horas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.