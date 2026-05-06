El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 y 01:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 03:00 y 14 grados a las 04:00, antes de estabilizarse en torno a los 12 grados entre las 06:00 y las 07:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender nuevamente. A las 09:00, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, y a las 10:00, subirá a 16 grados. La tarde será cálida, con un máximo de 24 grados a las 15:00, y se mantendrá en torno a los 23 grados hasta las 17:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 20:00 y 19 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 50% a las 11:00 y manteniéndose en niveles más bajos durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. A partir de las 16:00, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.