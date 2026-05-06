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El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, lo que podría dar un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados hacia las 2 de la mañana y 3 de la madrugada.

A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 41% a primera hora y bajará a un 28% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, la sensación térmica será más cálida a medida que el sol se eleve en el horizonte.

El viento soplará principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas. A partir de las 6 de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los datos indican que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y aunque el cielo esté cubierto, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades cotidianas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá nublado, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, con un ambiente fresco y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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