El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 11 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 24 grados a las 14:00 y 25 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 22% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 21:00. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

El amanecer se producirá a las 07:21, mientras que el ocaso será a las 21:15, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.