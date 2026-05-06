El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la baja humedad relativa, que se situará en torno al 25% durante las horas más cálidas, proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La humedad será más alta en las primeras horas, con un 57% al amanecer, pero disminuirá a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 26 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco a pesar de las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y el paisaje de la zona.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta ideal para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para pasear por el parque, disfrutar de una comida al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.