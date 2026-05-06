El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán una constante, aunque se espera que en algunos momentos del día se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y al final de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 6:00 a.m., alcanzando los 14 grados hacia las 10:00 a.m. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados a las 3:00 p.m. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 9:00 p.m.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 36% hacia la noche. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será suave, alcanzando velocidades de 2 a 4 km/h, pero se intensificará hacia la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Los momentos más despejados se prevén hacia el final de la tarde y durante la noche, cuando el cielo podría despejarse un poco, permitiendo disfrutar de un atardecer tranquilo. La puesta de sol está programada para las 9:12 p.m., ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se encuentren al aire libre en ese momento.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.