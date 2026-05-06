El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados, que irán descendiendo a medida que avance la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 83% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 22% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:17. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados desde el suroeste aportarán un toque fresco, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.