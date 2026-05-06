El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Linares se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las primeras horas, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en la tarde y la noche. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 07:00 horas. A partir de ahí, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 17:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 84% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría ser más intensa en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a velocidades de hasta 25 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 07:12, brindando luz natural a los habitantes de Linares, mientras que el ocaso se espera para las 21:10, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.