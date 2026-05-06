El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 24 grados en las horas centrales de la tarde.

El cielo se mantendrá predominantemente despejado durante gran parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde, especialmente entre las 06:00 y las 11:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% a la medianoche y disminuyendo a un 38% hacia las 14:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que no afectará la calidad del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 25 y 37 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el suroeste con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 24 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades que ofrece la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.