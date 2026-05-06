El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo hasta un 28% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será moderada, lo que puede hacer que el calor se sienta más llevadero. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas y podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los periodos de sol serán predominantes, con un ocaso programado para las 21:17, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. La salida del sol se producirá a las 07:24, marcando el inicio de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.