El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Jaén, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo a un 23% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento ligero será ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que puede ser un factor a considerar para las actividades agrícolas en la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 15 grados. El ocaso se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día ideal para salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.