El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Huelva se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando gradualmente hasta un 84% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados , ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 37 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad del viento disminuya, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución con las ráfagas más fuertes durante la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades como paseos por la playa, excursiones al campo o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. La puesta de sol está programada para las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18 grados a última hora, lo que hará que la velada sea fresca y agradable.

En resumen, Huelva disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.