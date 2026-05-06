El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 15 grados entre las 02:00 y las 03:00, alcanzando un máximo de 24 grados a las 15:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 40% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura aumente y la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se anticipa precipitación en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y encuentros sociales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la disminución de la humedad contribuirán a que la sensación térmica sea placentera durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.