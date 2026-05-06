El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Écija con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a las 14°C durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 25°C en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mantendrá algunas nubes altas, no generará precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 22% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante la tarde, cuando el sol esté en su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:15.

En resumen, el día de hoy en Écija se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.