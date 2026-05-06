El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 40% por la tarde, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día, cuando la temperatura alcance su máximo de 26 grados alrededor de las 5 de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:18, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.