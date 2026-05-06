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El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un leve aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (62%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 25% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 3 de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, llegando a 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ningún momento. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:14. En resumen, Córdoba disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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