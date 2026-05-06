El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 16°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 14°C en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará un máximo de 25°C hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La brisa será moderada, con vientos predominantes del suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

La tarde se presentará con temperaturas que se mantendrán en torno a los 24°C, mientras que la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% hacia el final de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, llegando a los 18°C hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:18 horas.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y una brisa suave, será un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.