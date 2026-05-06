Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesPalacio VianaTerremoto en CórdobaZuheros, municipio turísticoCaballerizas cesiónTrajes FeriaJuzgados colapsadosCarretera Cabra SantuarioAdamuzAljibe siglo XPatios más premiadosTortuga africanaFotógrafo condenadoPisos con terrazaMejor zona para comerIsma RuizGuía de los PatiosPatios de VianaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 14 grados a las 03:00 y 13 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 06:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 25 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados a las 17:00 y 23 grados a las 18:00, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 79% a las 06:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 51% a las 21:00. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día seco y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán los 25 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 49 km/h a las 16:00, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la tarde y noche, proporcionando un ambiente más tranquilo.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y temperaturas cálidas hará de este un día perfecto para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
  2. Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
  3. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  4. Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
  5. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  6. Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba
  7. Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M
  8. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026: todo lo que necesitas saber

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026: todo lo que necesitas saber

Flora 2026 abre en Córdoba su convocatoria de asistentes artísticos para trabajar con creadores internacionales

Flora 2026 abre en Córdoba su convocatoria de asistentes artísticos para trabajar con creadores internacionales

Simof celebra en Córdoba sus 30 años con un homenaje a figuras clave en la historia de la cita

Simof celebra en Córdoba sus 30 años con un homenaje a figuras clave en la historia de la cita

Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

Andalucía aprueba el plan estratégico del flamenco para protegerlo e impulsarlo en el mundo

Andalucía aprueba el plan estratégico del flamenco para protegerlo e impulsarlo en el mundo

El buque de la Armada Meteoro fue la base para la operación de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera contra el remolcador Sky White, interceptado a 500 kilómetros de El Hierro.mp4

Tracking Pixel Contents