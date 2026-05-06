El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 14 grados a las 03:00 y 13 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 06:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 25 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados a las 17:00 y 23 grados a las 18:00, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 79% a las 06:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 51% a las 21:00. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día seco y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán los 25 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 49 km/h a las 16:00, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la tarde y noche, proporcionando un ambiente más tranquilo.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y temperaturas cálidas hará de este un día perfecto para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.