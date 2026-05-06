El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00, manteniéndose en torno a los 13 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a recuperarse, alcanzando los 14 grados a las 02:00 y subiendo gradualmente hasta los 22 grados a las 14:00. Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 16:00 y las 19:00. A medida que se acerca la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 21 grados a las 20:00 y finalizando el día con 19 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% a las 00:00 y alcanzando su punto más bajo del 28% a las 15:00. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la noche, con un 50% a las 23:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, proporcionará un ambiente cómodo para los habitantes y visitantes de Carmona.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h a las 20:00. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, oscilando entre 4 y 14 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.