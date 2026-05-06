El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su pico de 26 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:18. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones sociales.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La jornada promete ser cálida y soleada, perfecta para actividades diurnas y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.