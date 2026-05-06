El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.
En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su pico de 26 grados.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:18. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones sociales.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La jornada promete ser cálida y soleada, perfecta para actividades diurnas y para disfrutar de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.
- ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
- Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X