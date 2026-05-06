El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas, que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales de la jornada. Este cambio en el estado del cielo permitirá que la luz solar se filtre, elevando las temperaturas de manera gradual.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 17:00 y las 20:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los valores más altos.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 55% en las primeras horas y descendiendo hasta un 25% en la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, generará una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los índices de probabilidad de lluvia son nulos, lo que significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Este viento, aunque ligero, puede proporcionar un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo mayormente nublado que dará paso a momentos de sol, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y las temperaturas agradables que se esperan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.