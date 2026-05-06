El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 12 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 26% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, aunque se aconseja tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

El amanecer se producirá a las 07:23 y el ocaso a las 21:17, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. En resumen, hoy será un día agradable y soleado en Las Cabezas de San Juan, perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades primaverales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.