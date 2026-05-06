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El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET

El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en condiciones favorables, con una temperatura inicial de 18 grados que descenderá ligeramente a 17 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta alcanzar los 15 grados a las 3 de la tarde, momento en el que comenzará a recuperarse.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y aumentando gradualmente hasta un 69% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que la temperatura se eleva, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 6 de la tarde. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas más abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible nubosidad, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de que será un día seco, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18. En resumen, Bormujos disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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