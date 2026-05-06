El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Bailén se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 14°C, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 13°C a las 12°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y aumentando gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, aunque sin llegar a ser incómoda.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas posteriores. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la nubosidad, se espera que a partir de la tarde el cielo se cubra con nubes altas, aunque sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Bailén pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un máximo de 26°C, lo que hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:11 horas.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.