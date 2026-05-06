El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe con esta misma característica, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas en Baeza oscilarán entre los 9 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados hacia las 07:00. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando hasta un 73% en las primeras horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Baeza experimentará un día de temperaturas agradables, con cielos mayormente nublados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.