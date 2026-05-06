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El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET

El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 10 grados hacia el amanecer.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 48% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la sensación térmica será más cálida. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y estable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima intensidad hacia las 17:00 horas. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas.

El orto se producirá a las 07:16, brindando luz natural a los habitantes de Baena, mientras que el ocaso se espera para las 21:12, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el día se presenta como una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente nublado pero sin riesgo de lluvia, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura a la atmósfera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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