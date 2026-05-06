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El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 13 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 25 grados a las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 66% a la medianoche y descenderá hasta un 24% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y 21:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas. A lo largo del día, el viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque sin previsión de precipitaciones.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se espera que sea nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día soleado en Arahal. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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