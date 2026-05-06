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El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 14 grados a las 02:00 y 03:00, y se mantendrá en torno a los 13 grados a las 04:00 y 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 11 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo gradualmente hasta los 14 grados a las 09:00. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá al aumento de la temperatura.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que oscile entre el 32% y el 69% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día. Esto puede generar una sensación de frescura en las horas más tempranas, pero a medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más cálida.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando hasta 12 km/h en dirección suroeste a las 02:00. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople con mayor fuerza, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en dirección oeste entre las 18:00 y 19:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 17:00 y manteniéndose en torno a los 26 grados hasta las 19:00. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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