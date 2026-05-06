El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a las 04:00 y 05:00 horas, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

A partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 06:00 y 07:00 horas, y subiendo gradualmente hasta los 18 grados a las 11:00 horas. Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 25 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 36% a las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 21:20 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo natural al final del día.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.