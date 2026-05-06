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El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00, momento en el que la humedad relativa será del 78%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A partir de las 06:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un aumento gradual a lo largo del día. Para las 10:00, se prevé que la temperatura alcance los 16 grados, y a las 12:00, se espera un máximo de 21 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 23 grados a las 14:00 y 17:00, y descendiendo a 22 grados hacia las 18:00. La humedad relativa también variará, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 41% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente durante la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las primeras horas, y se espera que se mantenga entre 12 y 15 km/h durante el resto del día. Las ráfagas máximas podrían llegar a 49 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Aljaraque pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 07:27 y se pondrá a las 21:22, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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