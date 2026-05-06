El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 71% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 26 grados . La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:18. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, hoy en La Algaba se disfrutará de un tiempo mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.