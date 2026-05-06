El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque a partir de las 4 de la madrugada, se comenzará a notar un cambio hacia un estado más poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba gradualmente. Para el mediodía, se prevé que el termómetro alcance los 19 grados, ofreciendo un ambiente más cálido y agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% a las 00:00 y alcanzando un 31% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero más confortable a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día despejado en comparación con las nubes que dominarán el cielo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco y nublado, se transformará en una jornada agradable y cálida para los alcalaínos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.