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El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes se desplacen al trabajo o realicen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 24°C. Este aumento en la temperatura será acompañado por cielos que, aunque seguirán siendo mayormente despejados, mostrarán algunas nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Alcalá pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 25% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados, dado que la combinación de calor y baja humedad puede provocar deshidratación.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 11 y 39 km/h, predominando del suroeste. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, y será un alivio para aquellos que se encuentren expuestos al sol. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia las 23:00 horas. Los cielos continuarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:17 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con condiciones favorables y agradables a lo largo de todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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