El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 3 de mayo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A partir de las 08:00, se espera que la nubosidad se intensifique, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 a 20 grados, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad de que se registren algunas gotas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia escasa aumentará, alcanzando un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Esto podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que hacia el final del día, alrededor de las 22:00, el cielo esté mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La humedad también disminuirá, lo que contribuirá a una noche más agradable.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día con predominancia de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia ligera, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que se sienta un poco más cálido. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para un día variable y que disfruten de las horas de sol que se prevén hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.