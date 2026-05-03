El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.
A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto que podría limitar la entrada de luz solar directa. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y un aumento a un 35% entre las 8 y las 14 horas, aunque no se esperan lluvias significativas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas que alcanzarán un máximo de 25 grados en la tarde. La combinación de viento y nubosidad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 24-25 grados, con un descenso gradual hacia la noche. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 40% hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, la humedad volverá a aumentar, y se espera que la temperatura descienda a 16 grados hacia la medianoche.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 10% en las primeras horas, aumentando a un 30% entre las 8 y las 14 horas, aunque no se anticipan eventos severos. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 11 grados, ofreciendo un respiro tras un día mayormente nublado.
En resumen, Utrera experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de luz antes de que el sol se oculte a las 21:14.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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